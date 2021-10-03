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13:18 03.10.2021

Скончался известный французский предприниматель Бернар Тапи

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Скончался известный французский предприниматель Бернар Тапи

Известный французский бизнесмен и политик Бернар Тапи скончался в возрасте 78 лет, сообщила его семья.

"Доминик Тапи и ее семья с грустью вынуждены сообщить о смерти в воскресенья ее мужа, Бернара Тапи", - говорится в заявлении супруги бизнесмена, опубликованном в газете "Прованс".

Тапи в конце 1980-х купил за символическую сумму в один франк футбольный клуб "Олимпик" из Марселя. При нем ранее пребывавшая в кризисе команда несколько раз стала чемпионом Франции, а в 1993 году - завоевала Лигу чемпионов. До сих пор ни одной французской команде не удалось повторить данный успех в самом престижном клубном турнире Европы.

В дальнейшем клуб начал испытывать финансовые трудности, и Тапи его продал. В начале 1990-х французский бизнесмен купил и немецкую компанию Adidas, которую возглавлял несколько нет: при Тапи произошел ребрендиг Adidas. Кроме того, он перенес существенную часть производства в Азию, чтобы сделать продукцию более дешевой.

В начале 1990-х Тапи, поддерживавший тогда социалистов, считался одной из самых колоритных звезд французской политики. Апогеем для него стал пост министра по делам городов, причем на том, чтобы Тапи получил пост в правительстве, настоял лично президент Франции Франсуа Миттеран.

В конце 1990-х финансовая империя Тапи рухнула. Он стал фигурантом серии судебных разбирательств. Самое громкое из них было связано с обвинениями в коррупции в футболе. Тапи был признан виновным и провел полгода в тюрьме.

В дальнейшем Тапи пытался вернуться в бизнес, но былых высот уже не достигал. В последние годы он проходил лечение от тяжелой формы рака.

В воскресенье многие французские политические деятели выразили скорбь по поводу кончины Тапи. Так, соболезнования выразили премьер страны Жан Кастекс, бывший президент Франции Николя Саркози. Добрые слова о Тапи нашлись и у его бывшего непримиримого политического соперника - экс-главы французских ультраправых Жан-Мари Ле Пена.

Теги: #тапи #смерть #предприниматель
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