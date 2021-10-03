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12:34 03.10.2021

Протестующие в Бразилии требуют импичмента президента

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Протестующие в Бразилии требуют импичмента президента

Массовые акции протеста против президента Бразилии Жаира Болсонару прошли в крупных городах страны, сообщают в воскресенье латиноамериканские СМИ.

Среди лозунгов протестующих - "Болсонару - вон", "Болсонару должен уйти, объявим ему импичмент".

В столице страны демонстранты прошли по центральным улицам до здания бразильского парламента.

Участники протестов выражают недовольство ухудшением уровня жизни, ростом безработицы и голода, а также ценами на топливо и тем, как правительство реагировало на пандемию коронавируса.

Акции организовали оппозиционные партии и профсоюзы. По их данным, протесты прошли примерно в 200 городах страны.

Выборы в Бразилии запланированы лишь на октябрь 2022 года. Согласно опросам, рейтинг одобрения Болсонару достиг рекордно низкого уровня.

Теги: #бразилия #протесты
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