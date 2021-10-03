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11:47 03.10.2021

По "делу вагнеровцев" надо допрашивать Порошенко - Зеленский

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По "делу вагнеровцев" надо допрашивать Порошенко - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что по делу о задержании наемников частной военной компании "Вагнера" надо допрашивать пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

"Порошенко надо допрашивать по этому поводу, который говорит, что принимал решение по этой операции. Я в российских операциях участия не принимаю", - сказал Зеленский в воскресенье на брифинге в Трускавце Львовской области по итогам встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа".

Теги: #зеленский #порошенко #вагнеровцы
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