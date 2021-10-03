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11:37 03.10.2021

Зеленский намерен добиваться возвращения Саакашвили в Украину

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Зеленский намерен добиваться возвращения Саакашвили в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращение арестованного в Грузии экс-президента этой страны Михаила Саакашвили в Украину, поскольку у того есть украинское гражданство.

"Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается, и все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими Кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров - мы все будем этим заниматься", - заявил Зеленский на пресс-конференции в воскресенье в Трускавце Львовской области.

Теги: #зеленский #саакашвили #возвращение
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