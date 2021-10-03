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11:06 03.10.2021

Спасатели локализовали пожар в столярном цеху в Харькове

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Спасатели локализовали пожар в столярном цеху в Харькове

В воскресенье утром в Харькове начался пожар в здании частного столярного цеха на ул.Большая Панасовская.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в 6:13.

"К месту происшествия по повышенному номеру вызова отправились 8 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах и 2 отделения специальной техники. Разведкой пожара было установлено, что деревообрабатывающий цех горит на площади около 500 кв.м. Также открытое пламя перекинулось на рядом расположенные 4 автомобиля", - говорится в сообщении.

В 7:46 пожар был локализован. Идет его ликвидация.

Всего на месте происшествия было сосредоточено 10 пожарных автомобилей и 45 пожарных.

Причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет.

Теги: #цех #пожар #харьков
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