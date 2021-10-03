ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине

Европейский Союз рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине, которая стала бы выражением солидарности с украинским государством из-за продолжающейся военной деятельности Российской Федерации, сообщает немецкое издание Welt am Sonntag.

По данным газеты, за не убывающую напряженность между Украиной и РФ, в ЕС рассматривают формирование независимой военной учебной миссии под названием "Военная консультативная и обучающая миссия ЕС в Украине" (EUATM).

Как сообщается, о создании военной учебной миссии ЕС попросили главы Министерства иностранных дел (МИД) и Министерства обороны Украины, которые направили в конце июля письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.