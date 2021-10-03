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09:40 03.10.2021

За сутки в Украине привито более 53 тыс. человек

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За сутки в Украине привито более 53 тыс. человек

За минувшие сутки субботы, 2 октября, в Украине привито 52 990 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"52 990 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 2 октября 2021. Одну дозу получили 28 800 человек полностью иммунизированы – 24 190 человек", – указано в сообщении утром в субботу.

Отмечается, что в течение суток работало 500 мобильных бригад, 1 706 пунктов прививки, 385 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 173 270 человек, из них получили одну дозу – 7 173 268 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 755 315 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 12 928 583 прививки", – подчеркнули в ведомстве.

Теги: #вакцинация #украина #коронавирус
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