За сутки в Украине привито более 53 тыс. человек

За минувшие сутки субботы, 2 октября, в Украине привито 52 990 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"52 990 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 2 октября 2021. Одну дозу получили 28 800 человек полностью иммунизированы – 24 190 человек", – указано в сообщении утром в субботу.

Отмечается, что в течение суток работало 500 мобильных бригад, 1 706 пунктов прививки, 385 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 173 270 человек, из них получили одну дозу – 7 173 268 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 755 315 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 12 928 583 прививки", – подчеркнули в ведомстве.