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09:11 03.10.2021

Разумков поздравил Германию с Днем единства

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Разумков поздравил Германию с Днем единства

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил Федеративную Республику Германия (ФРГ) с Днем единства.

"Поздравляю дружественную Германию с Днем Единства! Германия прошла сложный путь становления, а сейчас служит примером крепкой экономики и является двигателем объединенной Европы", - написал Разумков в микроблоге Твиттер утром в воскресенье.

Спикер также отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество Украины и Германии и "развитие общего европейского будущего".

Теги: #разумков #украина #поздравление #германия
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