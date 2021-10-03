Разумков поздравил Германию с Днем единства

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил Федеративную Республику Германия (ФРГ) с Днем единства.

"Поздравляю дружественную Германию с Днем Единства! Германия прошла сложный путь становления, а сейчас служит примером крепкой экономики и является двигателем объединенной Европы", - написал Разумков в микроблоге Твиттер утром в воскресенье.

Спикер также отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество Украины и Германии и "развитие общего европейского будущего".