В Украине за сутки зафиксировано 7 967 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 1 483 человек, 126 умерло

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 7 967 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 1 483 человека, 126 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 2 октября 2021 в Украине зафиксировано 7 967 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 822, медработников - 88). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 3 300 человек; летальных случаев - 126; выздоровели – 1 483 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 2 октября зафиксировано 11 809 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 октября зафиксировано 12 034 новых случая заболевания СOVID-19, 30 сентября зафиксировано 11 757 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 сентября зафиксировано 9 666 новых случаев заболевания СOVID-19, 28 сентября зафиксировано 6 552 новых случая заболевания СOVID-19, 21 сентября зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания, 27 сентября зафиксировано 3 007 новых случаев заболевания СOVID-19, 26 сентября зафиксировано 4 647 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 455 189 человека, выздоровело 2 263 407 человека, летальных случаев - 56 775.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.