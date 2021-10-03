За минувшие сутки российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один военный

За прошедшие сутки российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"За прошедшие сутки, 2 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в фейсбуке утром в воскресенье.

У Новозвановки наемники осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьянки наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм. В сторону Станицы Луганской враг открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов. В районе Светлодарска противник совершил плотный обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции украинских защитников вблизи Зайцево попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов. В направлении Нью-Йорка наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм. Обстрелы из стрелкового оружия наемники совершили в районе Новоселовки Второ1, Новотошковского и Новолуганского.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

"По состоянию на 7:00 утра, 3 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.