Зеленский подписал закон о реформировании  "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе государственного концерна (ГК) "Укроборонпром", что является точкой в длительном и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК, сообщил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о реформе Государственного концерна "Укроборонпром". Это событие является точкой в длительном и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК. И в то же время это событие - новая точка отсчета для украинской оборонки", - написал Гусев на своей странице в Facebook.

По его словам такой шаг позволит усилить обороноспособность Украины, структурно перезагрузив 118 разрозненных предприятий Укроборонпрома, 21 из которых - пока находится на временно оккупированных территориях.

Также позволит внедрить современные подходы корпоративного управления, которые обезопасят их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния, позволит создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами.

Кроме того, осуществлять трансфер технологий и привлекать прямые (в т.ч. иностранные) инвестиции с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники прежде всего для нужд Вооруженных сил Украины.