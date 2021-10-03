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00:40 03.10.2021

Зеленский: Украина преуспела в области инфраструктуры, цифровизации и международной политики

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Зеленский: Украина преуспела в области инфраструктуры, цифровизации и международной политики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешности развития инфраструктуры в Украине, а также диджитализации, сообщает пресс-служба главы государства.

"За эти два с половиной года у нас появилась цифровизация государства. Мы - номер один сегодня в Европе. И это сделала и партия "Слуг народа", - передает пресс-служба президента слова Зеленского, сказанные им в субботу в Трускавце, где проходит выездное заседание парламентской фракции "Слуга народа".

Зеленский отметил, что Украина в настоящее время также является первой в Европе по темпам строительства дорог. "Статистически мы строим больше всех в месяц" - заявил Зеленский.

Глава государства сообщил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.

"Поэтому гордитесь немного собой и сложным путем. Когда мы говорим о земельной реформе, то есть много вопросов, как медленно она идет. Но я считаю, что это вызов и победа, с чем я хочу вас поздравить", - отметил он.

Также Зеленский отметил, что, несмотря на множество вызовов в сфере медицины и пандемии COVID-19, страна готова к ним. "Сегодня я вижу команду по медицине. Мы выбрали министра, работает комитет, и мы готовы к вызовам", - сказал он.

Кроме того, по словам Зеленского, работа Офиса президента и Министерства иностранных дел Украины являются главными победами 2021 года.

"Много, но мало. Почему мало? Я объясню. У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: "давайте подождем еще пять лет". Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, что без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не увидит шагов Украины вперед", - подчеркнул он.

Кроме того, пресс-служба президента отметила, что восемь рабочих групп (кластеров) при участии депутатов и министров представили презентации в отношении детализации инициированного Зеленским Плана трансформации страны по направлениям. В частности, военной безопасности и международных отношений. энергетическаой независимости и "зеленой" трансформации, человеческого капитала, технологического развития и рыночной трансформации, инфраструктуры и местного развития, продовольственных хабов, цифровых хабов и верховенства права.

"Эти кластеры содержат цели и KPI для соответствующих сфер до 2023 года, проекты и реформы, которые должны быть реализованы, и законы, которые необходимо принять", - сказано в сообщении. 

Теги: #зеленский #украина #успехи
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