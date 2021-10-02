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22:00 02.10.2021

Зеленский положительно оценил работу СНБО

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Зеленский положительно оценил работу СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил работу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), отметив, что этот государственный орган заработал мощно, сообщает сайт политической партии "Слуга народа".

"Важно, что у нас появилось СНБО. Этот орган заработал мощно", - сказал Зеленский.

По мнению главы государства, "различные финансовые группы, олигархи, государственные изменники боятся, ежедневно каждый чувствует давление".

"И люди оценили это, общество поверило. Если ты предатель, мы будем знать, где твое место", - отметил президент. 

Теги: #снбо #зеленский #украина #оценка
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