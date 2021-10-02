Кличко: В столице постепенно внедряются требования, озвученные в субботу днем участниками "Марша за Киев"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице постепенно внедряются те требования, которые озвучили в субботу днем участники акции "Марш за Киев".

"…Город на самом деле сегодня делает многое из того, что озвучили участники "Марша за Киев", - написал Кличко на своей странице в Facebook.

В частности, по словам градоначальника, в столице устанавливают станции для мониторинга состояния воздуха, вводятся более безопасные технологии очистки воды (не хлором), закупается новый общественный транспорт, совершенствуется система парковки, обновляются и создаются новые зеленые зоны. Также в конце 2021 года планируется вынесение на общественные слушания проекта Генплана.

"Конечно, еще много всего нужно сделать для комфорта в Киеве. Поэтому подсказывайте, критикуйте, помогайте, предлагайте идеи и проекты. Будем встречаться и обсуждать их, воплощать вместе. И вместе менять нашу столицу!", - подытожил мэр.

Ранее сообщалось, что акция "Марш за Киев" в центре столицы для привлечения внимания к проблемам города завершился музыкальным рейвом у здания Киевской городской государственной администрации (КГГА).