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20:40 02.10.2021

Ляшко рассказал, когда появится украинская вакцина против коронавируса

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Ляшко рассказал, когда появится украинская вакцина против коронавируса

Первая вакцина против коронавируса украинского производства может появиться в 2022 году, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Это одна из первых. И на этапе подписания меморандум об инвестиции гораздо больше. К концу этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина", - цитирует телеканал "Дом" слова Ляшко, сказанные в ходе выездного совещания парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце.

По словам Ляшко, сейчас в Харькове начался монтаж линий для производства вакцин против гриппа и коронавируса.

Теги: #вакцина #украина #минздрав
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