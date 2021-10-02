Ляшко рассказал, когда появится украинская вакцина против коронавируса

Первая вакцина против коронавируса украинского производства может появиться в 2022 году, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Это одна из первых. И на этапе подписания меморандум об инвестиции гораздо больше. К концу этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина", - цитирует телеканал "Дом" слова Ляшко, сказанные в ходе выездного совещания парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце.

По словам Ляшко, сейчас в Харькове начался монтаж линий для производства вакцин против гриппа и коронавируса.