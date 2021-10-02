Качественное обустройство всей границы - это вопрос, который необходимо решить в течение 2022-2023 лет

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о необходимости обустройства украинской границы, как с восточной, так и западной стороны в 2022 и 2023 году, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Качественное обустройство всей границы - это вопрос, который мы должны однозначно решить в течение следующих 2-х лет по президентской программе. Мы планируем в следующем году обустроить украино-русский и украино-белорусский участок границы. Через год, в 2023-м, должен быть оснащен западный рубеж. Сегодня с высоты птичьего полета мы имели возможность посмотреть на границу с Польшей. Наша задача - спланировать, ознакомиться с тем, как все обустроено, как работает, и что еще нужно сделать", - цитирует пресс-служба слова Монастырского.

Как сообщается, 2 октября в международном автомобильном пункте пропуска "Рава-Русская" глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко ознакомил Монастырского с порядком пропуска граждан и транспортных средств и мерами, которые принимаются для противодействия распространению COVID-19 на территории Украины. В частности, по применению пограничниками электронной проверки COVID-19 сертификатов, подтверждающих вакцинацию граждан, отрицательный результат тестирования или выздоровление от болезни.

Также продемонстрировано программное обеспечение "SafeBorder", дающее возможность пограничникам автоматизировано проверять силу документа и его принадлежности соответствующему лицу при пересечении украинской границы. Отмечается, что министр лично проверил его работу, предоставив свой сертификат о вакцинации.

"Мы прибыли в пункт пропуска, чтобы посмотреть, как работают пограничники в условиях пандемии так, как правительство планирует внести определенные изменения в работу с сертификатами. Мы хотим изучить этот вопрос", - сказал министр МВД.

Как сообщается, на "зеленом" участке Монастырский ознакомился с организацией охраны госграницы с помощью подвижного тепловизионного комплекса на базе автомобиля "Торсус" и беспилотных летательных комплексов. Побывал на линии границы, где обустроена контрольно-следовая полоса и башни для наблюдения.

Кроме того, Монастырский ознакомился с порядком работы смены оперативно-дежурной службы и комплексом видеоконтроля, который помогает следить за пунктом пропуска. Отдельно продемонстрировано порядок осуществления контроля за пограничными нарядами с помощью системы JPS-навигации и доведения информации в случае возникновения обстановки.

"Западный и восточный рубежи - это разные границы по настроению, по накалу, но пообщавшись с пограничниками, настроение один - защитить Украину от внешнего врага, от РФ, построить государственную границу", - сказал Монастырский.

Он также добавил, что с президентом Украины Владимиро Зеленским обсуждал вопрос повышения заработной платы для сотрудников Госпогранслужбы.

"Я убежден, что и ноша, которую вы несете, и ответственность, с которой вы ежедневно работаете, должно быть надлежащим образом оценена со стороны государства. Конечно, не все сразу получится, но политическая воля к обустройству границы, к созданию условий и в надлежащее денежного обеспечения бесспорно есть", - подчеркнул министр.

Также он поблагодарил военнослужащих за службу и вместе с главой Госпогранслужбы наградил отличиями пограничников Львовского пограничного отряда.