3 октября: Какой сегодня праздник

3 октября в Украине отмечают День учителя, в мире - день трезвости и борьбы с алкоголизмом, в Германии – день единства и праздник урожая, в Южной Корее – день основания государства, в Финляндии – день селедки, а в Лондоне стартует ежегодный марафон.

День работников образования (день учителя) отмечается в Украине в первое воскресенье октября согласно Указу Президента №513/94 от 11 сентября 1994 года.

Структура образования Украины имеет следующий вид: дошкольное образование, среднее образование, внешкольное образование, профессионально-техническое образование, высшее образование, последипломное образование, аспирантура, докторантура, самообразование.

Сегодня работники образования на Украине это — почти 860 тысяч педагогов, воспитателей, мастеров производственной учебы, научно-педагогических работников и управленцев. Они учат и воспитывают более миллиона дошкольников, обучают больше пяти миллионов школьников, преподают будущую специальность почти трем миллионам студентов страны.

Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом. Дата эта не относится к числу официальных, так как не имеет подобного статуса и не была учреждена ни одной из международных организаций. Тем не менее, медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и её последствия.

Этот день был выбран в качестве даты проведения Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом в память о Джоне Финче – общественном деятеле США конца 19 века, боровшемся с пьянством. Всю свою жизнь этот человек посвятил просвещению населения штата, в котором жил, проводя лекции и семинары на тему вреда алкоголя и борьбы с алкоголизмом.

Германия празднует День урожая. Наиболее распространенное название праздника "Erntedankfest" — праздник благодарения, который отмечается католической церковью Германии в первое воскресенье октября. Этот праздник уходит корнями в римские обычаи. В этот день люди радуются хорошему урожаю и благодарят Бога за его дары природы (овощи, фрукты, злаки, ягоды) и за то, что он заботится о людях. Взамен этого верующие возвращают ему часть его дара.

Православная церковь 3 октября чтит память святого Евстафия Римского – мученика, который ранее был военачальником при императоре Тите и императоре Траяне. После того, как во время охоты он увидел образ Иисуса на кресте между рогами оленя, то решил принять христианство. После этого крестились два сына Евстафия и жена.

Судьба испытывала Евстафия – его скот умер, слуги погибли, а когда к власти пришел император Адриан, то в стране стало процветать язычество. Евстафий отказался приносить жертву богам, за это он был замучен и убит.

Приметы:

Ветер северный – к холодам, а если ветер дует с южной стороны, то впереди много теплых дней. Западный ветер предвещает мокрую погоду и осадки, а северо-восточный – сильные ливни.

Паутина летает и туман стоит – осень будет теплой, а зима наступит не скоро.

Много шишек на нижних ветвях – жди ранних морозов. Если шишек больше вверху, то, согласно приметам, холодным будет конец зимы.

Именины: Михаил, Теодор, Встратий, Олег, Мислислав, Герардо, Тереза.

В этот день:

1078 — Битва на Нежатиной Ниве — сражение в окрестностях Нежина (Черниговская область), в котором погиб великий князь Изяслав Ярославич.

1863 — Президент США Авраам Линкольн объявил каждый четвёртый четверг ноября Днём благодарения.

1929 — Королевство сербов, хорватов и словенцев получает официальное название Югославия

1945 — В возрасте 10 лет Элвис Пресли принял участие в конкурсе юных талантов и завоевал второй приз. За песенку "Старая овечка" он получил $5.

1952 — Великобритания провела первое испытание ядерного оружия.

1973 — В Киеве открыт памятник украинской поэтессе Лесе Украинке.

2002 — Состоялась премьера культового аниме Наруто.

2003 — Жители Тибета провели свой конкурс красоты: на него отважилась явиться только 1 девушка (организаторы получили 10 заявок от претенденток, но в итоге на участие решилась только одна из них — 20-летняя Церинг Кьи). Кьи получила титул "Мисс Тибет" и приз 2 000$.

2003 — В Дублине открыт гигантский движущийся памятник волне. Скульптура высотой 35,3 м способна колебаться в диаметре до 6 метров при порыве ветра, и возвращаться в исходное положение благодаря 9-тонному противовесу, встроенному в конструкцию.