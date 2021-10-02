На границе с Польшей у жителя Львовской области изъяли техники Apple на 1,5 млн грн – таможня

Сотрудники Львовской таможни изъяли у жителя Львовской области в пункте пропуска "Шегини-Медыка" контрабандной техники Apple на сумму 1,5 млн грн, сообщает пресс-служба Львовской таможни.

По данным таможни, житель Львовской области прибыл в пункт пропуска из Польши микроавтобусом и избрал для таможенного контроля "зеленый коридор".

Сотрудники таможни установили, что перед пунктом пропуска через границу в микроавтобус подсел гражданин, который, по данным таможенников, мог перемещать товары с нарушением таможенных правил.

Во время углубленного осмотра автомобиля и вещей пассажиров микроавтобуса таможенники и пограничники обнаружили 40 смартфонов iPhone 13 pro max, 6 штук iPhone 13 pro и 16 iPhone 13. Приблизительная стоимость техники – 1,5 млн. грн.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Обнаруженную технику изъяли.