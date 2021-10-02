"Марш за Киев" в центре столицы завершился музыкальным рейвом у КГГА

Акция "Марш за Киев" в центре столицы для привлечения внимания к проблемам города завершился музыкальным рейвом у здания Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в 14:00 на площади Конституции, возле Верховной Рады начали собраться участники акции. Также у парламента была установлена инсталляция в виде картонной многоэтажки, которая стоит в непосредственной близости к объекту культурного наследия.

Далее в 15:20 колонна выдвинулась от парламента к зданию Офиса президента. Там прошел небольшой митинг, а также перформанс. В частности, были разорваны длинные "руки" из поролона, которые якобы тянутся от ОП к КГГА.

После этого, колонна по улице Институтской спустилась к Крещатику и в 17:00 подошла к зданию Киевгорадминистрации. Тут также состоялся пикет, после чего официальная часть акции завершилась и в 17:30 начался так называемый музыкальный рейв.

В "Марше за Киев" приняло участие около 4-5 тыс. человек

На протяжении всей ходы в руках у протестующих были плакаты с надписями: "Требуем город для жизни", "Не разрушай – реставрируй", "Архитектура модернизма - наше наследие", "Сохрани природные берега Днепр", "Кличко, останови вырубку деревьев", "Требуем чистый воздух и воду", "Наука и образование - коренные киевляне", "Хватит издеваться над моим городом".

По словам организаторов, у протестующих пять главных требований, выполнение которых должно улучшить ситуацию в городе.

В частности: остановить хаотичную застройку; разработать полностью новый генплан; провести реформу транспорта и мобильности; вернуть самоуправление и районные советы в уменьшенных районах; обеспечить чистый воздух и воду.

В "Марше за Киев" принимает участие более 40 городских неполитических инициатив.