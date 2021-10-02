События

17:32 02.10.2021

Саакашвили продолжает голодовку и считает себя политзаключенным, - депутат парламента

1 мин читать
Саакашвили продолжает голодовку и считает себя политзаключенным, - депутат парламента

Михаил Саакашвили продолжает голодовку и считает себя политическим заключенным, - заявила в субботу журналистам после встречи с экс-президентом Грузии в тюрьме в Рустави депутат парламента, одна из лидеров партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.

"Я пыталась отговорить его от голодовки, но он заявил, что продолжит ее, так как является политическим заключенным", - сказала Бокучава.

Она сообщила, что в связи с высоким интересом она задала Саакашвили вопрос, как он пересек грузинскую границу. "Саакашвили заявил, что пересек грузинскую границу с соблюдением всех правил и процедур, однако о деталях не сообщил, посчитав, что это нецелесообразно", - сказала Бокучава.

По информации правоохранительных органов, Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Теги: #грузия #саакашвили
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:00 02.10.2021
Украинские власти на дипломатическом уровне пока не оказывали помощи Саакашвили - нардеп Ясько

Украинские власти на дипломатическом уровне пока не оказывали помощи Саакашвили - нардеп Ясько

13:12 02.10.2021
МИД просит Грузию допустить к Саакашвили консула Украины

МИД просит Грузию допустить к Саакашвили консула Украины

13:11 02.10.2021
Стратегическое партнерство Грузии и Украины не может быть в заложниках у Саакашвили, заявляют в Тбилиси

Стратегическое партнерство Грузии и Украины не может быть в заложниках у Саакашвили, заявляют в Тбилиси

12:47 02.10.2021
Дело Саакашвили - тест для грузинского правосудия, считает посол США

Дело Саакашвили - тест для грузинского правосудия, считает посол США

11:47 02.10.2021
Вместе с Саакашвили в Тбилиси задержали хозяина квартиры, в которой он скрывался - МВД Грузии

Вместе с Саакашвили в Тбилиси задержали хозяина квартиры, в которой он скрывался - МВД Грузии

11:20 02.10.2021
Кулеба: Саакашвили – гражданин Украины, МИД предоставит ему необходимую поддержку

Кулеба: Саакашвили – гражданин Украины, МИД предоставит ему необходимую поддержку

11:13 02.10.2021
Премьер Грузии благодарит Киев за сотрудничество по "делу Саакашвили"

Премьер Грузии благодарит Киев за сотрудничество по "делу Саакашвили"

09:36 02.10.2021
В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления

В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления

08:59 02.10.2021
Адвокат Саакашвили не исключает, что экс-президент Грузии всё же будет помилован

Адвокат Саакашвили не исключает, что экс-президент Грузии всё же будет помилован

08:27 02.10.2021
Задержание Саакашвили не станет поводом для обострения отношений между Грузией и Украиной, считает спикер грузинского парламента

Задержание Саакашвили не станет поводом для обострения отношений между Грузией и Украиной, считает спикер грузинского парламента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе с начала суток получил осколочное ранение украинский военный, зафиксирован пролет БПЛА – штаб ООС

Порошенко выиграл в Верховном суде кассацию против Портнова по "делу моряков"

В Чернигове в результате инцидента в супермаркете погиб полицейский, еще один госпитализирован - полиция

МИД просит Грузию допустить к Саакашвили консула Украины

Венедиктова: У следствия есть более десятка версий покушения на Шефира, две из них - основные

ПОСЛЕДНЕЕ

На границе с Польшей у жителя Львовской области изъяли техники Apple на 1,5 млн грн – таможня

"Марш за Киев" в центре столицы завершился музыкальным рейвом у КГГА

На Донбассе с начала суток получил осколочное ранение украинский военный, зафиксирован пролет БПЛА – штаб ООС

Порошенко выиграл в Верховном суде кассацию против Портнова по "делу моряков"

В Чернигове в результате инцидента в супермаркете погиб полицейский, еще один госпитализирован - полиция

В центре столицы проходит "Марш за Киев"

В Киевской области задержали авторитетного серийного вора

Космический аппарат BepiColombo передал первые снимки поверхности Меркурия - ESA

Зеленский приехал в Трускавец

Венедиктова заявляет, что еще не ознакомилась с жалобой о нарушениях при принятии закона о деолигархизации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА