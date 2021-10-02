События

17:28 02.10.2021

На Донбассе с начала суток получил осколочное ранение украинский военный, зафиксирован пролет БПЛА – штаб ООС

1 мин читать
На Донбассе с начала суток получил осколочное ранение украинский военный, зафиксирован пролет БПЛА – штаб ООС

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников осколочное ранение получил боец Вооруженных сил Украины, с начала российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

"Сегодня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток ", - говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение.

"Состояние его здоровья - средней тяжести", - сказано в сообщении.

В пресс-центре штаба Операции объединенных сил сообщили, что с начала суток российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 из которых - с применением запрещенного Минского договоренностями вооружения.

"У Новозвановка вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьянки российские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм. В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса", - говорится в сообщении в Facebook.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

 

 

Теги: #всу #донбасс #раненый
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:27 29.09.2021
Вооруженный российский наемник сдался украинским военным в зоне ООС

Вооруженный российский наемник сдался украинским военным в зоне ООС

17:28 29.09.2021
Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Песок и Золотого-4– штаб ООС

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Песок и Золотого-4– штаб ООС

13:07 28.09.2021
На Донбассе получил огнестрельное ранение еще один украинский военнослужащий – штаб ООС

На Донбассе получил огнестрельное ранение еще один украинский военнослужащий – штаб ООС

23:14 27.09.2021
Украина работает над тем, чтобы саммит лидеров Нормандской четверки состоялся до окончания каденции Меркель - Ермак

Украина работает над тем, чтобы саммит лидеров Нормандской четверки состоялся до окончания каденции Меркель - Ермак

22:50 27.09.2021
Украина против замороженного конфликта на Донбассе - Ермак

Украина против замороженного конфликта на Донбассе - Ермак

21:29 26.09.2021
Литва передаст для ВСУ Украины жилеты и пояса на сумму более EUR 677 тыс.

Литва передаст для ВСУ Украины жилеты и пояса на сумму более EUR 677 тыс.

19:46 26.09.2021
Бойцам ВСУ вскоре выплатят задолженности по зарплате

Бойцам ВСУ вскоре выплатят задолженности по зарплате

17:29 26.09.2021
На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен – штаб ООС

На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен – штаб ООС

17:59 24.09.2021
Российские наемники открывали огонь в сторону поселка под Торецком, потерь нет

Российские наемники открывали огонь в сторону поселка под Торецком, потерь нет

12:40 24.09.2021
СБУ выявила новые доказательства институциональной присутствия РФ на оккупированной части Донецкой области

СБУ выявила новые доказательства институциональной присутствия РФ на оккупированной части Донецкой области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко выиграл в Верховном суде кассацию против Портнова по "делу моряков"

В Чернигове в результате инцидента в супермаркете погиб полицейский, еще один госпитализирован - полиция

МИД просит Грузию допустить к Саакашвили консула Украины

Венедиктова: У следствия есть более десятка версий покушения на Шефира, две из них - основные

В Украине за сутки зафиксировано 11 809 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 469 человек, 203 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

На границе с Польшей у жителя Львовской области изъяли техники Apple на 1,5 млн грн – таможня

"Марш за Киев" в центре столицы завершился музыкальным рейвом у КГГА

Саакашвили продолжает голодовку и считает себя политзаключенным, - депутат парламента

Порошенко выиграл в Верховном суде кассацию против Портнова по "делу моряков"

В Чернигове в результате инцидента в супермаркете погиб полицейский, еще один госпитализирован - полиция

В центре столицы проходит "Марш за Киев"

В Киевской области задержали авторитетного серийного вора

Космический аппарат BepiColombo передал первые снимки поверхности Меркурия - ESA

Зеленский приехал в Трускавец

МИД просит Грузию допустить к Саакашвили консула Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА