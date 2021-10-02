На Донбассе с начала суток получил осколочное ранение украинский военный, зафиксирован пролет БПЛА – штаб ООС

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников осколочное ранение получил боец Вооруженных сил Украины, с начала российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

"Сегодня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток ", - говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение.

"Состояние его здоровья - средней тяжести", - сказано в сообщении.

В пресс-центре штаба Операции объединенных сил сообщили, что с начала суток российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 из которых - с применением запрещенного Минского договоренностями вооружения.

"У Новозвановка вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьянки российские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм. В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса", - говорится в сообщении в Facebook.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.