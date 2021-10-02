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16:21 02.10.2021

Порошенко выиграл в Верховном суде кассацию против Портнова по "делу моряков"

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Порошенко выиграл в Верховном суде кассацию против Портнова по "делу моряков"

Верховный суд удовлетворил кассационные жалобы пятого президента Петра Порошенко, партии "Европейская солидарность" и телеканала "Прямой" в деле по иску бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

"Соратник Януковича в августе 2019 года подал иск, пытаясь признать недостоверным и опровергнуть утверждение о том, что "материалы" дела моряков", несмотря на тайну следствия, были переданы ГБР господину Портнову, который затем передал эту информацию Российской Федерации, а именно постоянному представителю РФ в ООН Василию Небензе. Как известно, Небензя цитировал материалы этого дела на заседании Совбеза ООН с целью оправдать действия страны-агрессора во время захвата украинских кораблей в ноябре 2018г. в Керченском проливе", - сообщается на сайте телеканала "Прямой".

Отмечается, что Верховный суд в своем постановлении, в частности, отметил, что суды первой и второй инстанции не предоставили оценки доказательствам по достоверности распространенной информации.

Верховный суд отменил решение Печерского суда и Киевского апелляционного суда и отправил дело на новое рассмотрение.

Как сообщалось, 11 октября Арбитражный суд в Гааге начнет слушания по делу Украины против России о захвате украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.

Теги: #моряки #порошенко #портнов #верховный_суд
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