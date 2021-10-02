События

16:19 02.10.2021

В Чернигове в результате инцидента в супермаркете погиб полицейский, еще один госпитализирован - полиция

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В Чернигове в результате инцидента в супермаркете погиб полицейский, еще один госпитализирован - полиция

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента в одном из супермаркетов в Чернигове ночью, в результате которого погиб полицейский, еще один был госпитализирован, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"Сегодня около полуночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых нанесла телесные повреждения полицейским. В результате один из них погиб, второй доставлен в больницу. По данному факту полиция Черниговской области открыла уголовное производство и назначила служебное расследование", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Установлено, что на момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде. Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему.

"Для установления объективной картины инцидента полиция опрашивает свидетелей, изучает видео с камер наблюдения. Полиция просит всех, кто мог стать свидетелем события обратиться по телефону - 093 853 41 16", - добавили правоохранители.

Следователь полиции открыл производство по факту умышленного убийства. Продолжаются следственные действия.

Теги: #чернигов #полиция #убийство
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