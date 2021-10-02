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14:28 02.10.2021

В центре столицы проходит "Марш за Киев"

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В центре столицы проходит "Марш за Киев"

В центре столицы в субботу, 2 октября, проходит акция "Марш за Киев" для привлечения внимания к проблемам города.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 14:20 на площади Конституции, возле Верховной Рады, собралось несколько тысяч человек.

В руках у протестующих плакаты с надписями: "Требуем город для жизни", "Не разрушай – реставрируй", "Архитектура модернизма - наше наследие", "Сохрани природные берега Днепра", "Кличко, останови вырубку деревьев", "Требуем чистый воздух и воду", "Наука и образование - коренные киевляне", "Хватит издеваться над моим городом".

Ожидается, что после митинга у здания Рады участники акции пойдут к Офису президента, а далее ориентировочно в 16:20 - к зданию Киевской городской государственной администрации, где также состоится демонстрация.

По словам организаторов у протестующих пять главных требований, выполнение которых должно улучшить ситуацию в городе.

В частности: остановить хаотичную застройку; разработать полностью новый генплан; провести реформу транспорта и мобильности; вернуть самоуправление и районные советы в уменьшенных районах; обеспечить чистый воздух и воду.

"Мы требуем города, где: главными являются интересы общества, а не инвесторов, которые зарабатывают на преобразовании Киева в бетонное гетто; столетние деревья не вырубают, а исторические дома не сносят; каждый может безопасно, достойно и беспрепятственно передвигаться", - заявляют организаторы.

В "Марше за Киев" принимает более 40 городских неполитических инициатив.

Теги: #киев #протест #марш
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