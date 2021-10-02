В Киевской области задержали авторитетного серийного вора, в его доме обнаружили большой арсенал оружия, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"В ночь с 30 сентября на 1 октября в селе Малая Александровка этот 37-летний вор вместе с соучастником ворвались в магазин, забрали сигареты на сумму 70 тыс. грн, наличные и скрылись с места преступления. По горячим следам одного фигуранта задержали, а в его доме обнаружили немалый арсенал оружия", - написал Небытов на странице в Facebook.

Он также сообщил, что у злоумышленника изъяли два ручных противотанковых гранатомета, гранату Ф1, обрез ружья, пистолет, а также многочисленные приспособления для взлома замков и проникновения в здания.

Установлено, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за разбойные нападения в составе организованной преступной группы на частные квартиры граждан.

"Так, задержанный может также быть причастен к целой серии краж из офисов и ювелирных магазинов", - подчеркнул начальник областной полиции.

Кроме того, он отметил, что элементарная сигнализация и видеонаблюдение позволяют работникам полиции установить первичную информацию и выйти на след преступников.

"В данном случае очень помогла система "Безопасный Киевская область", которая и предоставила данные для установления личности злоумышленника. Продолжаем служить и защищать! Во избежание неприятностей и неудобств, подельнику предлагаю срочно явиться в Бориспольскую полицию", - подытожил Небытов.