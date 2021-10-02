Космический аппарат BepiColombo передал первые снимки поверхности Меркурия - ESA

Европейский космический аппарат BepiColombo в субботу при сближении с планетой Меркурий передал на Землю первые снимки ее поверхности, сообщило Европейское космическое агентство (ESA).

В районе 23:34 по Гринвичу в пятницу аппарат совершил первый из шести запланированных пролетов над планетой на высоте около 200 км, собирая изображения и научные данные. Затем были также сделаны снимки северного полушария Меркурия с расстояния 2420 км.

Ожидается, что в течение субботы снимки с высоты 200 км будут поступать один за другим. Задействованные камеры аппарата обеспечивали черно-белые снимки с разрешением 1024 x 1024 пикселей.

На снимках, сделанных с наиболее близкого расстояния, можно рассмотреть крупные кратеры на поверхности планеты. Она сильно изрыта кратерами, очень похожими на лунные.

Запуск аппарата был осуществлен 20 октября 2018 года. После серии гравитационных маневров для экономии топлива в полете - одного у Земли, двух у Венеры и шести у Меркурия космический аппарат BepiColombo 5 декабря 2025 года выйдет на орбиту ближайшей к Солнцу планеты.

Цели проекта является изучение состава поверхности Меркурия и окружающего его пространства, оценка геологической истории развития планеты, изучение химического состава поверхности и её внутренней структуры. Кроме того, будет проведен анализ происхождения магнитного поля и исследование его взаимодействия с солнечным ветром, а также картирование распространённости водородсодержащих соединений и водяного льда в полярных областях.