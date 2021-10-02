МИД просит Грузию допустить к Саакашвили консула Украины

В ходе встречи с временным поверенным Грузии в Украине, старшим советником Сандро Топурия Министерство иностранных дел Украины обратилось к Грузии с запросом на посещение гражданина Украины Михеила Саакашвили украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"2 октября в Министерство иностранных дел был приглашен временный поверенный Грузии в Украине, старший советник Сандро Топурия. Дипломат проинформировал об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили, инкриминируемых ему статьях грузинского уголовного кодекса", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Спикер подчеркнул, что в МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.

"Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Михеила Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи. В МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии", - добавил он.

Саакашвили утром в пятницу написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вернувшийся из Украины Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму. Саакашвили является гражданином Украины.