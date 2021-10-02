Венедиктова заявляет, что еще не ознакомилась с жалобой о нарушениях при принятии закона о деолигархизации

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что жалоба о нарушениях при голосовании за так называемый "закон о деолигархизации" до нее обязательно дойдет, после чего она ознакомится с расставленными в ней акцентами.

Отвечая на вопрос журналистов, проступила ли генеральному прокурору жалоба о нарушениях во время голосования за так называемый "закон о деолигархизации", Венедиктова сказала, что жалоба до нее "еще не дошла".

"Еще не дошла, есть же определенные проблемы, но обязательно дойдет. Я обязательно сама еще это почитаю, потому что история уголовных производств с политическим голосованием – это интересная история. Вспомним "харьковские соглашения" 2010 года, там тоже есть моя оценка ситуации…Когда увижу заявление, посмотрю, какие именно акценты прописаны, потому что прописаны они юристами, а заявляются же они политиками…Это две разные вселенные…Поэтому ждем, будем разбираться", - сказала Венедиктова на брифинге в субботу в ходе выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада поддержала законопроект "О предотвращении угрозам национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархами)", т.н. "закон о деолигархизации".

За законопроект в целом проголосовали 279 народных депутатов, из них 229 – представители фракции "Слуга народа".

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" подали в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Госбюро расследований (ГБР) и Офиса генпрокурора заявления о преступлениях депутатов монобольшинства в связи с принятием Верховной Радой закона о деолигархизации.

Как отметил сопредседатель фракции "Европейская солидарность Артур Герасимов, в частности, речь идет об ответственности первого вице-спикера Руслана Стефанчука и представителя президента в Конституционном суде Федоре Вениславском.

"Оппозиция внесла собственный законопроект о борьбе с олигархатом, который реально позволяет это делать через усиление прав Антимонопольного комитета, НАЗК и других институтов, которые действительно могут это сделать. А по закону, который был принят, - это очень большое преступление, и именно поэтому оппозиция сегодня подает заявления в правоохранительные органы по статьям 364 и 351 Уголовного кодекса", - сказал Герасимов.