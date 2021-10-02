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12:47 02.10.2021

Дело Саакашвили - тест для грузинского правосудия, считает посол США

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Посол США в Грузии Келли Дегнан считает дело задержанного в Тбилиси экс-президента Михаила Саакашвили тестом для судебной системы Грузии.

"Что касается Саакашвили, этот процесс и дело станут тестом для судебной системы и правосудия в Грузии, насколько непредвзято, справедливо и открыто он будет проходить. Мы, конечно же, внимательно следим за этим процессом. Надеемся, это будет в соответствии с грузинским законодательством и международными обязательствами", - заявила Дегнан журналистам в субботу.

По мнению посла, Грузии нужно больше политической стабильности, а не поляризация.

Комментируя проходящие в Грузии 2 октября муниципальные выборы, Дегнан выразила надежду, что "после выборов политические лидеры начнут работу по таким вопросам, которые беспокоят грузинское население, это ковид, экономика, рост цен, инфраструктура, образование и т.д.".

Теги: #посол_сша #саакашвили
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