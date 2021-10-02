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12:06 02.10.2021

В Украине в ближайшие дни ожидается достаточно теплая, без осадков погода

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В Украине в ближайшие дни ожидается достаточно теплая, без осадков погода

В Украине в воскресенье осадков не ожидается, ночь прохладная с повышенной влажностью воздуха, днем будет довольно тепло, сообщил Укргидрометцентр.

В западных, Киевской и Черкасской областях ночью и утром кое-где туман.

Ветер юго-восточный (в южных и восточных областях - северо-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на побережье морей местами 7-10° тепла (в Украине, кроме запада и крайнего юга, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°); днем 12-17° тепла, на западе страны и в Одесской области до 20°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Температура ночью 3-5°тепла, днем около 15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 октября самая высокая температура днем была 27,2 в 1999г., самая низкая ночью -2,1 в 1916г.

В понедельник в Украине без осадков, лишь в Крыму местами небольшой дождь.

Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, на юге страны и в Закарпатье до 10°; днем 11-16°, в Прикарпатье местами 15-19°, в Закарпатье до 22°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 14-16°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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