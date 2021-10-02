Вместе с Саакашвили в Тбилиси задержали хозяина квартиры, в которой он скрывался - МВД Грузии

Разыскиваемый в Грузии бывший президент страны Михаил Саакашвили был задержан 1 октября на одной из квартир в Глдани-Надзаладевском районе Тбилиси, сообщил в субботу на брифинге начальник криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

"Правоохранители на основании полученных оперативных данных провели спецоперацию по задержанию Саакашвили в тайном режиме для исключения противостояния в обществе и возникновения возможной дестабилизации", - сказал Челидзе.

По его словам, задержан также хозяин квартиры, в которой скрывался Саакашвили.

"МВД начало расследование по факту незаконного пересечения границы Саакашвили по статье 344 УК", - заявил Челидзе.

Саакашвили утром в пятницу написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вернувшийся из Украины Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму. Саакашвили является гражданином Украины.