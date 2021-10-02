События

11:47 02.10.2021

Вместе с Саакашвили в Тбилиси задержали хозяина квартиры, в которой он скрывался - МВД Грузии

1 мин читать

Разыскиваемый в Грузии бывший президент страны Михаил Саакашвили был задержан 1 октября на одной из квартир в Глдани-Надзаладевском районе Тбилиси, сообщил в субботу на брифинге начальник криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

"Правоохранители на основании полученных оперативных данных провели спецоперацию по задержанию Саакашвили в тайном режиме для исключения противостояния в обществе и возникновения возможной дестабилизации", - сказал Челидзе.

По его словам, задержан также хозяин квартиры, в которой скрывался Саакашвили.

"МВД начало расследование по факту незаконного пересечения границы Саакашвили по статье 344 УК", - заявил Челидзе.

Саакашвили утром в пятницу написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вернувшийся из Украины Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму. Саакашвили является гражданином Украины.

Теги: #грузия #саакашвили #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:20 02.10.2021
Кулеба: Саакашвили – гражданин Украины, МИД предоставит ему необходимую поддержку

Кулеба: Саакашвили – гражданин Украины, МИД предоставит ему необходимую поддержку

11:13 02.10.2021
Премьер Грузии благодарит Киев за сотрудничество по "делу Саакашвили"

Премьер Грузии благодарит Киев за сотрудничество по "делу Саакашвили"

09:36 02.10.2021
В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления

В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления

08:59 02.10.2021
Адвокат Саакашвили не исключает, что экс-президент Грузии всё же будет помилован

Адвокат Саакашвили не исключает, что экс-президент Грузии всё же будет помилован

08:27 02.10.2021
Задержание Саакашвили не станет поводом для обострения отношений между Грузией и Украиной, считает спикер грузинского парламента

Задержание Саакашвили не станет поводом для обострения отношений между Грузией и Украиной, считает спикер грузинского парламента

00:41 02.10.2021
В партии Саакашвили уверены в победе на местных выборах и в скором освобождении своего лидера

В партии Саакашвили уверены в победе на местных выборах и в скором освобождении своего лидера

22:57 01.10.2021
Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом

Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом

22:26 01.10.2021
Президент Грузии о возможности помилования Саакашвили: никогда

Президент Грузии о возможности помилования Саакашвили: никогда

21:56 01.10.2021
Задержанный в Грузии Саакашвили объявил о решении создать семью с народным депутатом Елизаветой Ясько

Задержанный в Грузии Саакашвили объявил о решении создать семью с народным депутатом Елизаветой Ясько

21:17 01.10.2021
Саакашвили заочно осужден в Грузии на шесть лет тюремного заключения, напоминает генпрокуратура

Саакашвили заочно осужден в Грузии на шесть лет тюремного заключения, напоминает генпрокуратура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Венедиктова: У следствия есть более десятка версий покушения на Шефира, две из них - основные

В Украине за сутки зафиксировано 11 809 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 469 человек, 203 умерло

Российские наемники на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины за сутки, двое военнослужащих ранены

Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом

Зеленский обеспокоен ситуацией вокруг Саакашвили в Грузии, Киев обращается к Тбилиси за разъяснениями – пресс-секретарь президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Венедиктова: У следствия есть более десятка версий покушения на Шефира, две из них - основные

В Украине в ближайшие дни ожидается достаточно теплая, без осадков погода

Монастырский, Венедиктова и Новиков принимают участие в заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце - нардеп Кравчук

Пять-шесть министров точно примут участие в заседании "Слуги народа" в Трускавце - Арахамия

"Слуга народа" ожидает Зеленского в Трускавце после полудня - Арахамия

За сутки в Украине привито более 128 тыс. человек

В воскресенья состоится матч "Динамо" – "Шахтер", ожидается ограничение работы трех станций метро в центре Киева

В Украине за сутки зафиксировано 11 809 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 469 человек, 203 умерло

Спасатели в Киеве ликвидировали пожар в инженерной гимназии, без пострадавших

Российские наемники на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины за сутки, двое военнослужащих ранены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА