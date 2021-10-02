События

11:13 02.10.2021

Премьер Грузии благодарит Киев за сотрудничество по "делу Саакашвили"

1 мин читать

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил украинскую сторону за плодотворное сотрудничество в правоохранительной сфере.

"Я могу привести примеры, связанные с недавней экстрадицией разыскиваемого в Грузии бывшего начальника военной полиции Мегиса Кардава, а также дело по Саакашвили. Все это указывает на наше плодотворное сотрудничество", - сказал в субботу журналистам Гарибашвили.

Он сообщил, что в самое ближайшее время правоохранительные органы Грузии обнародуют все детали, связанные с задержанием Саакашвили в Тбилиси.

"Скажу лишь, что все было сделано, чтобы задержание Саакашвили не представляло угрозу другим людям. Он был задержан, когда находился один на конспиративной квартире", - сказал Гарибашвили.

Саакашвили утром в пятницу написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вернувшийся из Украины Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму. Саакашвили является гражданином Украины.

Теги: #грузия #саакашвили #гарибашвили
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:47 02.10.2021
Вместе с Саакашвили в Тбилиси задержали хозяина квартиры, в которой он скрывался - МВД Грузии

Вместе с Саакашвили в Тбилиси задержали хозяина квартиры, в которой он скрывался - МВД Грузии

11:20 02.10.2021
Кулеба: Саакашвили – гражданин Украины, МИД предоставит ему необходимую поддержку

Кулеба: Саакашвили – гражданин Украины, МИД предоставит ему необходимую поддержку

09:36 02.10.2021
В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления

В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления

08:59 02.10.2021
Адвокат Саакашвили не исключает, что экс-президент Грузии всё же будет помилован

Адвокат Саакашвили не исключает, что экс-президент Грузии всё же будет помилован

08:27 02.10.2021
Задержание Саакашвили не станет поводом для обострения отношений между Грузией и Украиной, считает спикер грузинского парламента

Задержание Саакашвили не станет поводом для обострения отношений между Грузией и Украиной, считает спикер грузинского парламента

00:41 02.10.2021
В партии Саакашвили уверены в победе на местных выборах и в скором освобождении своего лидера

В партии Саакашвили уверены в победе на местных выборах и в скором освобождении своего лидера

22:57 01.10.2021
Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом

Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом

22:26 01.10.2021
Президент Грузии о возможности помилования Саакашвили: никогда

Президент Грузии о возможности помилования Саакашвили: никогда

21:56 01.10.2021
Задержанный в Грузии Саакашвили объявил о решении создать семью с народным депутатом Елизаветой Ясько

Задержанный в Грузии Саакашвили объявил о решении создать семью с народным депутатом Елизаветой Ясько

21:17 01.10.2021
Саакашвили заочно осужден в Грузии на шесть лет тюремного заключения, напоминает генпрокуратура

Саакашвили заочно осужден в Грузии на шесть лет тюремного заключения, напоминает генпрокуратура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 11 809 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 469 человек, 203 умерло

Российские наемники на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины за сутки, двое военнослужащих ранены

Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом

Зеленский обеспокоен ситуацией вокруг Саакашвили в Грузии, Киев обращается к Тбилиси за разъяснениями – пресс-секретарь президента

В МИД Украины приглашен руководитель посольства Грузии в связи с информацией о задержании Саакашвили – спикер Николенко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине в ближайшие дни ожидается достаточно теплая, без осадков погода

Монастырский, Венедиктова и Новиков принимают участие в заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце - нардеп Кравчук

Пять-шесть министров точно примут участие в заседании "Слуги народа" в Трускавце - Арахамия

"Слуга народа" ожидает Зеленского в Трускавце после полудня - Арахамия

За сутки в Украине привито более 128 тыс. человек

В воскресенья состоится матч "Динамо" – "Шахтер", ожидается ограничение работы трех станций метро в центре Киева

В Украине за сутки зафиксировано 11 809 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 469 человек, 203 умерло

Спасатели в Киеве ликвидировали пожар в инженерной гимназии, без пострадавших

Российские наемники на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины за сутки, двое военнослужащих ранены

В США число жертв коронавируса превысило 700 тыс. человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА