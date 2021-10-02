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10:59 02.10.2021

Монастырский, Венедиктова и Новиков принимают участие в заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце - нардеп Кравчук

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Монастырский, Венедиктова и Новиков принимают участие в заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце - нардеп Кравчук

Министр внутренних дел Денис Монастырский, генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава НАПК Александр Новиков принимают участие выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце в субботу, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Началась сессия с силовиками. В ней принимают участие генпрокурор Ирина Венедиктова, председатель Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков и министр внутренних дел Денис Монастырский", - сообщила Кравчук в комментарии агентству Интерфакс-Украина в субботу.

СБУ, таможня, Государственная фискальная служба, по ее словам, представлены на уровне заместителей.

Теги: #трускавец #кравчук #слуга_народа
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