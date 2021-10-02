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10:41 02.10.2021

Пять-шесть министров точно примут участие в заседании "Слуги народа" в Трускавце - Арахамия

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Пять-шесть министров будут принимать участие в выездном заседании депутатской фракции "Слуга народа" в Трускавце Львовской области в субботу, сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"В Кабмине - 23 человека, у нас же нет здесь даже половины министров... Я пригласил весь Кабмин, но не все могут: кто-то в командировке... Я уже видел здесь Кулебу (глава МИД Дмитрий Кулеба – ИФ): он ведёт панель по миру. Видел Марченко, министра финансов, - бюджетный процесс тоже будет обсуждаться. Видел, кажется, Чернышова по региональной политике. То есть где-то пять-шесть министров точно будет", - сказал он журналистам в Трускавце в субботу.

Теги: #трускавец #арахамия #кабмин
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Интерфакс-Украина
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