"Слуга народа" ожидает Зеленского в Трускавце после полудня - Арахамия

Депутатская фракция "Слуга народа" ожидает через 2,5 часа прибытия президента Украины Владимира Зеленского в Трускавец, где проходит ее большое выездное заседание, сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"Только что звонил президенту: он вылетает уже сейчас, то есть где-то через 2,5 часа будет тут", - сказал он журналистам в Трускавце в субботу.

По словам Арахамии, когда президент прибудет, у депутатов ужа закончится работа в группах и "будет презентация всех наработок в одном зале, в том числе будут вопросы-ответы к президенту и ко всем руководителям министерств, то есть такая живая продолжительная дискуссия".

Глава фракции "Слуга народа" отметил, что президент выступит перед депутатами. "У него есть программное выступление о том, куда мы идем, как мы идем, на его взгляд – недостатки, которые у нас есть. Его оценка всех ситуаций. В том числе, большая сегодня панель по Донбассу, по пути к миру… Есть топ-три темы. Это – путь к миру, война на Донбассе. Вторая тема – деолигархизация… И третья тема – антикоррупционные реформы", - рассказал Арахамия.

Он также уверен, что президент даст брифинг представителям СМИ.