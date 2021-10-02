В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления

Выборы в органы местного самоуправления состоятся в Грузии в субботу, будут избраны более 2 тысяч членов муниципальных представительных органов и десятки мэров городов.

Как сообщил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Каландаришвили, для проведения выборов в полной готовности находятся 3 тыс. 664 избирательных участка, в пенитенциарных учреждениях созданы девять участков и для предоставления возможности проголосовать лицам, находящимся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция) создано 70 участков.

По его словам, избиратели как по пропорциональной, так и по мажоритарной системам должны избрать 2 тыс. 68 членов сакребуло (муниципальных представительных органов) и 64 мэра городов и самоуправляющихся общин.

Он сообщил, что на выборах 2 октября 2021 года зарегистрировано 43 избирательных субъекта.

"За ходом выборов будут следить 21 тыс. 483 представителя избирательных субъектов, 31 тыс. 310 представителей местных наблюдательских организаций и 1 тыс. 24 представителя 52 международных наблюдательских организаций, избирательных администраций различных стран и посольств", - отметил председатель ЦИК.

Процесс голосования в Грузии начнется в 8:00 и завершится в 20:00.

Каландаришвили при этом пообещал избирателям свободную, спокойную и безопасную для здоровья избирательную среду.

Между тем, грузинская оппозиция рассматривает данные выборы, как референдум, который в случае, если правящая партия "Грузинская мечта" не сможет набрать более 43% голосов избирателей, должен стать причиной для назначения досрочных парламентских выборов. Такое условие было внесено в соглашение по выходу из политического кризиса, которое весной текущего года было подписано при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля между представителями правящей партии и оппозиции. Соглашение долгое время отказывалась подписывать партия "Единое национальное движение" (ЕНД), неформальным лидером которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. В конце июля "Грузинская мечта" вышла из соглашения, заявив, что условие о том, что будут назначены досрочные парламентские выборы в случае, если правящая партия не наберет 43% голосов на муниципальных выборах больше не действительно. Позже, в начале сентября ЕНД заявило, что подписывает соглашение. Несмотря на это в "Грузинской мечте" заявили, что не намерены возвращаться к этому вопросу, соглашение больше не действительно и никаких досрочных парламентских выборов назначаться не будет.

В пятницу в Грузии задержали находившегося в розыске экс-президента Михаила Саакашвили, который тайно прибыл из Украины на родину. До задержания в своих видео-обращениях он призвал сторонников оппозиции выйти на митинг в Тбилиси 3 октября.