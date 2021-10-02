События

08:59 02.10.2021

Адвокат Саакашвили не исключает, что экс-президент Грузии всё же будет помилован

1 мин читать
Адвокат Саакашвили не исключает, что экс-президент Грузии всё же будет помилован

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая считает, что освобождение его подзащитного возможно двумя путями: помилованием нынешнего президента Саломе Зурабишвили либо экстрадицией на Украину.

"Сегодняшнее заявление президента Зурабишвили, что она никогда не помилует Саакашвили, продиктовано правящей партией "Грузинская мечта", но завтра ситуация может измениться", - заявил Басилая в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи".

Говоря о втором пути освобождения Саакашвили, его экстрадиции в Украину, так как он является украинским гражданином, адвокат отметил, что это очень долгий путь и не факт, что он завершится позитивным результатом.

Прокурор Джарджи Циклаури заявил журналистам, что украинская сторона пока не обращалась в министерство юстиции Грузии с запросом об экстрадиции Саакашвили.

Между тем глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что тюрьма в городе Рустави, куда помещен задержанный в пятницу и ранее заочно приговоренный к шести годам тюремного заключения экс-президент Саакашвили, отвечает всем необходимым международным стандартам.

"В пенитенциарном учреждении обеспечены все условия в соответствии с международными стандартами", - сказал министр в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2".

По его словам, у омбудсмена Грузии есть возможность без ограничений посещать заключенного.

"Что касается состояния его (Саакашвили) здоровья, сейчас ведутся обязательные процедуры (проверки здоровья). На данном этапе каких-либо жалоб он не высказывал", - сказал министр.

Теги: #грузия #саакашвили #перспективы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:36 02.10.2021
В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления

В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления

08:27 02.10.2021
Задержание Саакашвили не станет поводом для обострения отношений между Грузией и Украиной, считает спикер грузинского парламента

Задержание Саакашвили не станет поводом для обострения отношений между Грузией и Украиной, считает спикер грузинского парламента

00:41 02.10.2021
В партии Саакашвили уверены в победе на местных выборах и в скором освобождении своего лидера

В партии Саакашвили уверены в победе на местных выборах и в скором освобождении своего лидера

22:57 01.10.2021
Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом

Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом

22:26 01.10.2021
Президент Грузии о возможности помилования Саакашвили: никогда

Президент Грузии о возможности помилования Саакашвили: никогда

21:56 01.10.2021
Задержанный в Грузии Саакашвили объявил о решении создать семью с народным депутатом Елизаветой Ясько

Задержанный в Грузии Саакашвили объявил о решении создать семью с народным депутатом Елизаветой Ясько

21:17 01.10.2021
Саакашвили заочно осужден в Грузии на шесть лет тюремного заключения, напоминает генпрокуратура

Саакашвили заочно осужден в Грузии на шесть лет тюремного заключения, напоминает генпрокуратура

21:00 01.10.2021
Арахамия считает, что задержание Саакашвили в Грузии может повлечь за собой серьезный дипломатический скандал

Арахамия считает, что задержание Саакашвили в Грузии может повлечь за собой серьезный дипломатический скандал

20:29 01.10.2021
Зеленский обеспокоен ситуацией вокруг Саакашвили в Грузии, Киев обращается к Тбилиси за разъяснениями – пресс-секретарь президента

Зеленский обеспокоен ситуацией вокруг Саакашвили в Грузии, Киев обращается к Тбилиси за разъяснениями – пресс-секретарь президента

20:23 01.10.2021
В МИД Украины приглашен руководитель посольства Грузии в связи с информацией о задержании Саакашвили – спикер Николенко

В МИД Украины приглашен руководитель посольства Грузии в связи с информацией о задержании Саакашвили – спикер Николенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 11 809 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 469 человек, 203 умерло

Российские наемники на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины за сутки, двое военнослужащих ранены

Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом

Зеленский обеспокоен ситуацией вокруг Саакашвили в Грузии, Киев обращается к Тбилиси за разъяснениями – пресс-секретарь президента

В МИД Украины приглашен руководитель посольства Грузии в связи с информацией о задержании Саакашвили – спикер Николенко

ПОСЛЕДНЕЕ

За сутки в Украине привито более 128 тыс. человек

В воскресенья состоится матч "Динамо" – "Шахтер", ожидается ограничение работы трех станций метро в центре Киева

В Украине за сутки зафиксировано 11 809 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 469 человек, 203 умерло

Спасатели в Киеве ликвидировали пожар в инженерной гимназии, без пострадавших

Российские наемники на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины за сутки, двое военнослужащих ранены

В США число жертв коронавируса превысило 700 тыс. человек

2 октября: Какой сегодня праздник

В Киеве ограничат движение транспорта из-за полумарафона, который пройдет 2-3 октября

Лукашенко заявил, что гарантирует безопасность пролета зарубежных самолетов над Беларусью

Завотделом Киевского облкардиологического диспансера предстанет перед судом за получение неправомерной выгоды

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА