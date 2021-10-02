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08:51 02.10.2021

За сутки в Украине привито более 128 тыс. человек

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За сутки в Украине привито более 128 тыс. человек

За минувшие сутки пятницы, 1 октября, в Украине привито 128 070 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"128 070 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 1 октября 2021. Одну дозу получили 71 667 человек полностью иммунизированы – 56 403 человека", – указано в сообщении утром в субботу.

Отмечается, что в течение суток работало 960 мобильных бригад, 3 049 пунктов прививки, 350 центров вакцинации.

Всего с начала прививочной кампании привито 7 144 470 человек, из них получили одну дозу – 7 144 468 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 731 125 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 12 875 593 прививки", – подчеркнули в ведомстве.

 

Теги: #вакцинация #коронавирус
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