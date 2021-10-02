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08:41 02.10.2021

В воскресенья состоится матч "Динамо" – "Шахтер", ожидается ограничение работы трех станций метро в центре Киева

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В воскресенья состоится матч "Динамо" – "Шахтер", ожидается ограничение работы трех станций метро в центре Киева

В воскресенье вечером, 3 октября, возможно ограничение работы трех станций метро в Киеве из-за проведения футбольного матча "Динамо" – "Шахтер" на НСК "Олимпийский", сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", – говорится в сообщении на странице Киевского метрополитена в пятницу.

Как сообщается, матч начнется в 19:30 воскресенья между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).

В ведомстве считают необходимой эту меру для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций.

 

Теги: #метро #футбол #ограничение
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