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08:27 02.10.2021

Задержание Саакашвили не станет поводом для обострения отношений между Грузией и Украиной, считает спикер грузинского парламента

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Задержание Саакашвили не станет поводом для обострения отношений между Грузией и Украиной, считает спикер грузинского парламента

Отношения между Грузией и Украиной после задержания бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили не испортятся, полагает председатель парламента Грузии Каха Кукава.

"Ничего не обострит грузино-украинские отношения. Задержание Саакашвили должно стать хорошим примером тому, что в Грузии нет места провокациям", - заявил Кукава журналистам.

Такое заявление он сделал после голосования на местных выборах на одном из избирательных участков в Тбилиси.

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, все избирательные участки были открыты в 8:00 и каких-либо эксцессов пока не было.

Саакашвили утром в пятницу написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вернувшийся из Украины Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму. Саакашвили является гражданином Украины.

Теги: #грузия #саакашвили #мнение
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