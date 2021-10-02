Спасатели в Киеве ликвидировали пожар в инженерной гимназии, без пострадавших

В пятницу утром, 1 октября, в Киевской инженерной гимназии в столовой на первом этаже возник пожар, который был ликвидирован спасателями за короткий срок, без пострадавших, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"1 октября в 10.05 в Дарницком районе в четырехэтажном здании Киевской инженерной гимназии в столовой на первом этаже возник пожар. Жертв и пострадавших нет. В 10.35 пожар ликвидирован на площади 25 м кв. До прибытия подразделений ГСЧС персоналом гимназии на свежий воздух выведено 1,5 тыс. учеников", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в субботу.

От ГСЧС привлекалось 20 человек и 4 единицы техники.