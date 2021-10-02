Российские наемники на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины за сутки, двое военнослужащих ранены

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины, в результате чего ранение получили двое военнослужащих. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщили в штабе ООС.

"За прошедшие сутки, 1 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 5 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения… Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Военные находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.

Противник из разных вооружений осуществил обстрелы у Новозвановка, Новоалександровки, Лебединского, Луганского, Водяного на Приазовье, Новолуганского, Крымского и Первомайского.

Из минометов была обстреляна Авдеевка, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающую территорию. В штабе подчеркнули, что потерь среди гражданского населения нет.

Кроме того, в районе Нью-Йорка зафиксировано использование БПЛА, с которого противник совершил сброс ВОГ-17. На Луганщине также зафиксирован пролет беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Украинские военные на обстрелы противника открывали огонь, чем заставили его прекратить огневую активность.

"По состоянию на 7:00 утра, 2 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.