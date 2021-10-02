События

03:53 02.10.2021

Завотделом Киевского облкардиологического диспансера предстанет перед судом за получение неправомерной выгоды

1 мин читать
Завотделом Киевского облкардиологического диспансера предстанет перед судом за получение неправомерной выгоды

Обвинительный акт в отношении врача-кардиолога стационара "Киевского областного кардиологического диспансера", уличенного в получении неправомерной выгоды и в подстрекательстве к предоставление неправомерной выгоды другой должностному лицу (ч.4 ст.354, ч.4 ст.27 ч.3 ст.369 УК Украины) направлен в Шевченковский районный суд г.Киева.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, гражданин обратился к врачу-кардиологу высшей категории, заведующего организационно-методическим отделом указанного учреждения по поводу подтверждения диагноза, который устанавливает ограничения годности к прохождению военной службы, а также о выдаче выписки из медицинской карты стационарного больного.

В ходе разговора завотделом выразил гражданину требование о передаче ему неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. грн, из которых 10 тыс. грн предназначались ему лично (за подтверждение диагноза), а остальные средства - якобы для передачи работникам военного комиссариата за проставление подписи должностного лица и печати на выписке из медицинской карты, которая дает право на освобождение от военной службы по состоянию здоровья.

Неправомерную выгоду врач получал двумя траншами. При получении второй части мужчину задержали.

Теги: #киев #врач #прокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:34 02.10.2021
Кличко: В столичных больницах сейчас находятся более 1,2 тыс. больных коронавирусом, большинство из них - в тяжелом состоянии

Кличко: В столичных больницах сейчас находятся более 1,2 тыс. больных коронавирусом, большинство из них - в тяжелом состоянии

21:17 01.10.2021
Саакашвили заочно осужден в Грузии на шесть лет тюремного заключения, напоминает генпрокуратура

Саакашвили заочно осужден в Грузии на шесть лет тюремного заключения, напоминает генпрокуратура

15:52 01.10.2021
Wizz Air с 16 декабря запускает рейсы из Киева в Стокгольм

Wizz Air с 16 декабря запускает рейсы из Киева в Стокгольм

12:12 01.10.2021
Бананы и каблуки. В Киевском метро в сентябре эскалаторы останавливались 580 раз

Бананы и каблуки. В Киевском метро в сентябре эскалаторы останавливались 580 раз

11:01 01.10.2021
В Киеве из гимназии эвакуировали 1500 детей из-за пожара, пострадавших нет

В Киеве из гимназии эвакуировали 1500 детей из-за пожара, пострадавших нет

17:43 30.09.2021
Киев готовится к зиме: 480 единиц спецтехники подготовлены, еще около 100 пока на дорожно-строительных работах

Киев готовится к зиме: 480 единиц спецтехники подготовлены, еще около 100 пока на дорожно-строительных работах

11:07 30.09.2021
Высокие цены на газ и переложенные на местное самоуправление тарифы приближают ситуацию с отоплением к критической - Кличко

Высокие цены на газ и переложенные на местное самоуправление тарифы приближают ситуацию с отоплением к критической - Кличко

08:22 30.09.2021
Работы по восстановлению трансформаторной подстанции в Оболонском районе Киева ориентировочно продлятся до вечера четверга

Работы по восстановлению трансформаторной подстанции в Оболонском районе Киева ориентировочно продлятся до вечера четверга

03:35 30.09.2021
В Киеве на мосту Метро ограничат транспортного движение из-за ремонта деформационных швов

В Киеве на мосту Метро ограничат транспортного движение из-за ремонта деформационных швов

22:26 29.09.2021
В Оболонском районе Киева спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции

В Оболонском районе Киева спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом

Зеленский обеспокоен ситуацией вокруг Саакашвили в Грузии, Киев обращается к Тбилиси за разъяснениями – пресс-секретарь президента

В МИД Украины приглашен руководитель посольства Грузии в связи с информацией о задержании Саакашвили – спикер Николенко

Саакашвили препровожден в тюрьму, сообщил премьер-министр Гарибашвили

Отработано 430 га леса рядом с местом покушения на Шефира, оружие пока не найдено – глава МВД

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко заявил, что гарантирует безопасность пролета зарубежных самолетов над Беларусью

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам попросит у стран-доноров $800 млн

В партии Саакашвили уверены в победе на местных выборах и в скором освобождении своего лидера

Дело о присвоении бюджетных средств на ремонт жилых многоэтажек в Харькове направлено в суд

Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом

Президент Грузии о возможности помилования Саакашвили: никогда

Задержанный в Грузии Саакашвили объявил о решении создать семью с народным депутатом Елизаветой Ясько

Арахамия считает, что задержание Саакашвили в Грузии может повлечь за собой серьезный дипломатический скандал

Зеленский обеспокоен ситуацией вокруг Саакашвили в Грузии, Киев обращается к Тбилиси за разъяснениями – пресс-секретарь президента

В МИД Украины приглашен руководитель посольства Грузии в связи с информацией о задержании Саакашвили – спикер Николенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА