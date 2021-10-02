Кличко: В столичных больницах сейчас находятся более 1,2 тыс. больных коронавирусом, большинство из них - в тяжелом состоянии

В столичных медучреждениях проходят лечение более 1,2 тыс. больных коронавирусом, подавляющее большинство из них - в тяжелом состоянии, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня в больницах города - более 1,2 тыс. больных коронавирусом. Это люди - в тяжелом состоянии. Подавляющее большинство из них нуждаются в кислородной поддержке. Почти 100% госпитализированных - вакцинированные. И это один из главных аргументов, почему нужно прививаться. Потому что если вы не заботитесь о своем здоровье, подумайте о ваших родителях, родных, друзьях. Их безопасность - это ваша ответственность тоже. Очень не хочется возвращаться к тому периоду, когда у нас более 50 человек умирали от вируса за сутки. А сейчас вирус - более агрессивный. Болезнь проходит тяжелее и с осложнениями", - заявил мэр в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

По словам Кличко в Киеве сегодня сделали более 1,7 млн прививок. Более 880 тыс. прививок - первой дозой и более 890 тыс. - двумя дозами. В частности, вакцинировано почти 90% педагогов. Тем не менее, высоким остается процент вакцинированных людей.

"Мы не можем сделать вакцинацию принудительной. Но в случае введения строгих ограничений, если вы, например, захотите пойти в заведение общественного питания или на какие-то публичные мероприятия, также без вакцинации вы этого не сделаете. Простите, но это - забота, в первую очередь, о самом ценном - здоровье и жизни людей", - подчеркнул Кличко.