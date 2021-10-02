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00:41 02.10.2021

В партии Саакашвили уверены в победе на местных выборах и в скором освобождении своего лидера

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В партии Саакашвили уверены в победе на местных выборах и в скором освобождении своего лидера

Экс-президент Грузии Саакашвили имел право прибыть в Грузию, его не должны были задерживать, заявил в пятницу на брифинге председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия.

"После нашей победы на завтрашних выборах Михаил Саакашвили первым поздравит грузинский народ с исторической победой, пока из тюрьмы, но очень скоро - с воли", - заявил Мелия.

Он призвал всех сторонников оппозиционных сил идти в субботу на местные выборы.

Оппозиционные силы рассматривают выборы в органы местного самоуправления в качестве референдума по доверию к действующим властям.

В апреле правящая партия "Грузинская мечта" и несколько оппозиционных партий при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля подписали соглашение о выходе Грузии из политического кризиса, одним из пунктов которого предполагалось, что если правящая партия на местных выборах 2 октября наберет поддержку менее 43% избирателей, то будут назначены досрочные парламентские выборы в 2022 году. Позже правящая партия "Грузинская мечта" вышла из этого соглашения и объявила его аннулированным.

Между тем, оппозиция считает, что соглашение остается в силе, в том числе и его пункт о назначении досрочных выборов.

Теги: #грузия #оппозиция #саакашвили #мнение
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