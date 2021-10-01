Дело о присвоении бюджетных средств на ремонт жилых многоэтажек в Харькове направлено в суд

Обвинительный акт в отношении членов группы, подозреваемой в служебном подлоге и присвоении более 1,3 млн.грн, выделенных на ремонт многоквартирных жилых домов в Харькове, направлен в суд.

"Среди обвиняемых - заместитель директора департамента Харьковского городского совета и руководители частных структур", - сообщается на официальном сайте Нацполиции Украины.

Как установили оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области Нацполиции и следователи областной полиции, при содействии замдиректора департамента горсовета подконтрольные предприятия победили в тендерах на выполнение работ по освещению ремонтов многоквартирных жилых домов. Члены группы вносили в акты неправдивые сведения об объемах выполненных работ и использованных материалах, а также их стоимости. Затем на основании таких актов подрядчикам перечислялись средства из бюджета.

По данным следствия, таким образом подозреваемые присвоили более 1,3 млн.грн.