События

23:32 01.10.2021

Дело о присвоении бюджетных средств на ремонт жилых многоэтажек в Харькове направлено в суд

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Дело о присвоении бюджетных средств на ремонт жилых многоэтажек в Харькове направлено в суд

Обвинительный акт в отношении членов группы, подозреваемой в служебном подлоге и присвоении более 1,3 млн.грн, выделенных на ремонт многоквартирных жилых домов в Харькове, направлен в суд.

      "Среди обвиняемых - заместитель директора департамента Харьковского городского совета и руководители частных структур", - сообщается на официальном сайте Нацполиции Украины.

      Как установили оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области Нацполиции и следователи областной полиции, при содействии замдиректора департамента горсовета подконтрольные предприятия победили в тендерах на выполнение работ по освещению ремонтов многоквартирных жилых домов. Члены группы вносили в акты неправдивые сведения об объемах выполненных работ и использованных материалах, а также их стоимости. Затем на основании таких актов подрядчикам перечислялись средства из бюджета.

По данным следствия, таким образом подозреваемые присвоили более 1,3 млн.грн.

 

Теги: #суд #харьков #хищение
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