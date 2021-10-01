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22:26 01.10.2021

Президент Грузии о возможности помилования Саакашвили: никогда

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Президент Грузии о возможности помилования Саакашвили: никогда

Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключает возможность принятия решения о помиловании осужденного по ряду уголовных дел бывшего президента Михаила Саакашвили, который в пятницу был задержан в Грузии.

"Многие спрашивают сегодня, президент планирует или нет помиловать его - ответ один, простой и окончательный - нет и никогда", - сказано в заявлении Зурабишвили, которое распространила администрация грузинского президента.

В заявлении она выражает благодарность правоохранительным органам, которые провели операцию по задержанию Саакашвили "на высоком профессиональном уровне".

"Государство и его институты не распались и наоборот усилились... Защищена граница, территория, порядок и верховенство закона", - заявила президент.

По ее словам, для нее, как для президента страны, не является приятным, когда бывшего президента задерживают перед камерами, однако "справедливость и верховенство закона это требуют и перед законом все равны".

Зурабишвили при этом отмечает, что никогда не забудет глаза тех людей, кто пострадал в период правления Саакашвили, "ждал справедливости и не дожил до сегодняшнего дня".

Она напомнила о том, что также боролась с режимом Саакашвили, который "растоптал права человека, свободный бизнес и закон... пожертвовал здоровьем людей и жизнями ради сохранения своей власти".

Зурабишвили также подвергла критике решение Саакашвили отказаться от гражданства Грузии и принять гражданство Украины.

"И сегодня, с нарушением границы и закона ворвался на грузинскую территорию и этим пытался посягнуть на авторитет государственных правоохранительных органов. И что самое главное, явно, прибыл, чтобы посеять дестабилизацию в стране, несмотря на все международные советы и предупреждения, которые он получил в последний период", - заявила президент, отметив, что никаких массовых выступлений и протестов в Грузии не будет.

"Страна устала и мечтает о справедливости и спокойствии", - подчеркнула она.

Теги: #президент #грузия #позиция #саакашвили
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