Задержанный в Грузии Саакашвили объявил о решении создать семью с народным депутатом Елизаветой Ясько

Задержанный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили, занимающий в Украине должность главы исполкома Национального совета реформ, неожиданно сообщил публично о решении создать семью с украинским народным депутатом от партии "Слуга народа" Елизаветой Ясько.

Записанное совместно с Ясько видеообращение Саакашвили распространил через социальные сети.

"Мы записали это видео до отъезда в Грузию. О том, что Грузия и Украина вместе. Мы договорились, что в случае задержания опубликуем это видео. Я и Лиза вместе. Украина поддерживает Грузию! Все будет хорошо! Борьба за свободу", - написал Саакашвили в комментарии к видео.

В видеообращении он отмечает, что они с Елизаветой Ясько решили сообщить всем, что они вместе и начинают "новую жизнь, новую семью".

"Хотим всем пожелать счастья и хотели бы, чтобы все с пониманием отнеслись к нашей ситуации и пожелали бы счастья нам", - сказал Саакашвили, отметив на английском языке, что надеется победить в борьбе.

Между тем в пятницу супруга Саакашвили Сандра Элисабет Рулофс написала в социальных сетях, что Михаил Саакашвили выполнил свое слово и вернулся в Грузию.

"Завтра вы сами оцените его героический и гениальный поступок - все на референдум! Миша одержал победу!", - написала Рулофс, обращаясь к сторонникам оппозиции с призывом прийти голосовать на выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут 2 октября в Грузии.

Представители оппозиционных партий и Саакашвили, который является неформальным лидером партии "Единое национальное движение", считают выборы 2 октября референдумом, который в случае, если правящая партия "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов избирателей, должен стать причиной для назначения досрочных парламентских выборов.

Такое условие было внесено в соглашение по выходу из политического кризиса, которое весной текущего года было подписано при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля между представителями правящей партии и оппозиции.

Соглашение долгое время отказывалась подписывать ЕНД. Из-за позиции ЕНД в конце июля "Грузинская мечта" вышла из соглашения, заявив, что условие о том, что будут назначены досрочные парламентские выборы в случае, если правящая партия не наберет 43% голосов на муниципальных выборах больше не действительно. Позже, в начале сентября ЕНД заявило, что подписывает соглашение. Несмотря на это в "Грузинской мечте" заявили, что не намерены возвращаться к этому вопросу, соглашение больше не действительно и никаких досрочных парламентских выборов назначаться не будет.