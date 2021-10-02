2 октября: Какой сегодня праздник

2 октября мир отмечает день ненасилия и день социального педагога, день воздушного шарика и день фермерских животных, день уролога, день рождения Махатмы Ганди, в Армении - Всенародный праздник вина, а в Турции - открытие кинофестиваля "Золотой Апельсин". Город Черновцы празднует 613-летие, а Умань - 405 лет со дня основания.

2 октября - Международный день ненасилия. Как и большинство подобных праздников, он был введен по инициативе ООН. Основная задача – утвердить культуру мира и терпимости. Кстати, он был приурочен ко дню рождения Ганди.

Международный день социального педагога — профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 2 октября. В мае 2009 года в Копенгагене прошла XVII Международная конференция социальных педагогов. В этом мероприятии участвовали представители 44 стран.

В 1869 году в Британской Индии родился Махатма Ганди, индийский политический и общественный деятель, один из главных идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Его деятельность запомнилась тем, что он всегда прибегал к ненасильственным методам воздействия: он призывал объявлять бойкоты английским товарам и фирмам, он был организатором Соляного похода, направленного на борьбу против налога на соль. Кроме того, он боролся с кастовым неравенством: несмотря на то, что он относился к наиболее влиятельной торгово-финансовой касте банья и получил образование юриста в Лондоне, он ездил на пассажирском транспорте только в третьем классе. До конца своих дней он проповедовал божественность каждого рожденного человека.

Сегодня состоится открытие международного кинофестиваля "Золотой Апельсин" – старейшего и известного кинофестиваля в Азии и наиболее значимого события в сфере турецкого кинематографа. В Турции его называют Оскаром национальной киноиндустрии, традиционно проходит ежегодно в сентябре – октябре в течение недели. Символ фестиваля – апельсин (который не только фигурирует в гербе фестиваля, но и дает этому мероприятию название) – главный средиземноморский фрукт, вместе с морем, статуей Венеры и другими историческими элементами региона.

Черновцы отмечает день города в 1-ю субботу октября. Город расположен в западной части Украины на реке Прут. Сердце зелёной Буковины. Черновицкая область граничит с Молдавией и Румынией. Город славен своими дворцами и храмами. Черновцы "окрестили" симбиозом памятников зодчества, которые являются сегодня архитектурным украшением Вены, Праги и Парижа.

Еще один именинник этого дня – Умань, всемирно известна благодаря национальному дендрологическому парку "Софиевка", жемчужине Украины, одному из самых красивых парков Европы, где находится научно-исследовательский институт Национальной академии наук Украины. Парк создан в 1796 году владельцем Умани, польским магнатом Станиславом Потоцким как подарок ко дню рождения красавице-жене, гречанке Софии Витт-Потоцкой. Софиевский парк открыт для посетителей, а после 18 часов вход бесплатный. В парке можно поплавать на пароме, катамаране и гондоле, а на огромной лодке можно совершить путешествие по подземной реке Стикс.

Улица Пушкина в Умани – местожительство евреев-хасидов. На иудейский Новый Год, который празднуется осенью, в Умань съезжаются хасиды со всего мира помолиться на могиле основателя хасидизма цадика Раби Нахмана.

По народному календарю сегодня день Трофима и Зосимы. Зосиму считали покровителем пчел, поэтому в этот день молились святому, чтобы он сохранил пчелиные семьи и помог собрать много меда. Время с 2 по 10 октября крестьяне называли "пчелиной девятиной", так как именно в этот период пчеловоды начинали собирать мед и готовили ульи на зимовку.

Приметы:

Листья 2 октября с деревьев опадают – пора ставить ульи в пасеки.

Если не угостить медом нищего – год будет несчастливым.

Глазок нужно оставить открытым – тогда зима будет теплой.

Пчелы летки плотно заделывают – будет холод и много снега зимой.

Дует южный ветер – можно ждать хорошего урожая озимых.

Запреты:

Не стоит в этот период принимать важные решения, вести переговоры и осуществлять серьезные поступки

Именины: Игнат, Давид, Игорь, Константин, Теофил, Трофим и Федор.

В этот день:

1836 — из пятилетнего путешествия на корабле "Бигль", в Англию вернулся Чарльз Дарвин, создатель теории эволюции. За это время он собрал коллекцию животных, написал сотни заметок. Кроме того, во время остановки в Патагонии он нашел скелет до этого неизвестного животного – мегатерия. Сам Дарвин думает, что это очень большой броненосец, но дальнейшее изучение останков приводит ученых к выводу, что это гигантский ленивец.

1870 — Рим стал столицей объединённой Италии.

1928 — В Мадриде создана организация Опус Деи или Прелатура Святого Креста и Дела Божия. Она необходима для "реализации евангельского призыва к личной святости, следования Христу и апостольского свидетельства о вере в повседневной жизни". Многие зрители узнали о существовании этой организации из книги Дэна Брауна "Код да Винчи".

1936 — В США было открыто первое после отмены "сухого закона" предприятие по производству алкогольных напитков.

1971 — первый большой успех английского певца Рода Стюарта: его альбом Every Picture Tells A Story на шесть недель стал во главе английского чарта.

1991 — Компьютерные гиганты Apple, IBM и Motorola договорились о создании альянса, направленного прежде всего против Microsoft, для создания платформы PReP.

1997 — Официально объявлено, что в Японии обнаружен человеческий ген, обеспечивающий функции биологических часов.

2000 — Учёные из американской правительственной организации Ames Laboratory создали новый сверхтвёрдый материал, по твёрдости уступающий только алмазу.