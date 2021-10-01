Саакашвили заочно осужден в Грузии на шесть лет тюремного заключения, напоминает генпрокуратура

В Грузии начато расследование в связи с незаконным пересечением экс-президентом страны Михаилом Саакашвили государственной границы республики, сообщает в пятницу грузинская Генпрокуратура.

В заявлении надзорного ведомства напоминается, что Саакашвили решением судов трех инстанций признан виновным в избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и уголовных делах, связанных с убийством гражданина Сандро Гиргвлиани, и он был заочно осужден на шесть лет тюремного заключения.

Кроме того в отношении Саакашвили возбуждены еще четыре уголовных дела, которые касаются разгона мирного митинга 7 ноября 2007 года в Тбилиси, устроенного погрома в тот же день в телекомпании "Имеди", а также в незаконном захвате имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили и растрате на собственные нужды девяти миллионов лари (три миллиона долларов).

Утром в пятницу Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вернувшийся из Украины бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму.